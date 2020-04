Napoli – Da domani sul sito istituzionale la Regione Campania pubblicherà le istruzioni per ottenere gli aiuti destinati a famiglie, imprese e professionisti.

In Campania i soldi a famiglie e imprese arriveranno a maggio, con il pagamento delle pensioni minime a 1000 euro per due mesi e tutti i bonus da 2000 euro a aziende, professionisti, lavoratori autonomi.

Lo ha annunciato il Governatore della Campania con un proprio videomessaggio, con cui ha fatto il punto sulle scadenze di ordine sanitario ed economico nell’ambito dell’emergenza.

Il «Piano per l’Emergenza Socio-Economica della Regione Campania» tra l’altro propone: un contributo alle famiglie con disabili; pensioni al minimo portate a 1.000 euro per due mesi (maggio e giugno); contributo di 2.000 euro alle imprese commerciali, artigiane e industriali, bonus a professionisti e lavoratori autonomi; bonus alle aziende agricole e delle pesca; 30 milioni per il comparto del turismo. Sono stati aggiunti 300 milioni ai 604 già stanziati per pensioni e imprese in Campania.

Il programma di sostegno economico a famiglie, imprese e professionisti di tutte le categorie, è stato redatto con il contributo delle «proposte pervenute da istituzioni locali, gruppi politici, organizzazioni sociali, sindacali e imprenditoriali, istituzioni bancarie, il volontariato e le organizzazioni religiose».