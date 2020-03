Torre del Greco – Sale a 14 il numero dei soggetti, al momento, risultati contagiati e residenti a Torre del Greco.

Prorogata​ sino al ​ 3 aprile la chiusura delle strutture comunali: Centro Polivalente “Prof. Mario Lambiase”, Forum dei Giovani, ex orfanotrofio SS. Trinità, “Centro Anziani” viale Sardegna, Biblioteca comunale Villa Macrina e tendostruttura comunale del complesso “La Salle”, anche in applicazione delle nuove disposizioni di cui al DPCM 9 marzo 2020.

Resta confermato il divieto assoluto di​ mobilità​ dalla​ propria​ abitazione​ o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero, risultati positivi al virus.

Si ribadisce, inoltre, di evitare spostamenti se non dovuti a comprovate esigenze lavorative​ o​ situazioni​ di​ necessità​ ovvero per motivi di salute.

Infatti nell’ipotesi di avvenuti spostamenti i cittadini potrebbero incorrere in controlli da parte delle forze dell’ordine e, in tal caso, dovranno autodichiarare le ragioni per cui si sarebbero trovati fuori casa. Da ​ quanto dichiarato saranno, poi, effettuati appositi controlli da parte delle stesse forze di polizia al fine di accertarne la veridicità.​ ​