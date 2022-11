L’Assemblea Straordinaria della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. (la “Banca”) è indetta in prima convocazione il giorno 3 dicembre 2022 alle h. 9.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 4 dicembre 2022 alle h. 10.00, presso l’Hotel Poseidon, Via Cesare Battisti, 80, (attuale Via M. M. Sasso n.14) Torre del Greco, per trattare il seguente:



ORDINE DEL GIORNO



1. Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Banca Regionale di Sviluppo S.p.A. in Banca di Credito Popolare S.C.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Diritto di intervento e di esercizio di voto in Assemblea



Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, hanno diritto di esercitare il voto coloro che:

a) risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione;

b) abbiano fatto pervenire, presso la sede della Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l’apposita “Comunicazione” che l’intermediario incaricato alla tenuta dei conti deve effettuare all’emittente, ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF e degli artt. 41 e seguenti del Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 13 agosto 2018 e successive modifiche.

All’obbligo di comunicazione di cui al punto b) non sono tenuti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in un conto presso la Banca.

La Banca provvede a far pervenire a ciascun Socio che abbia le proprie azioni iscritte in conto presso l’Istituto, un biglietto di ammissione nominativo, valevole per l’esercizio del diritto di voto. Per i Soci che abbiano le proprie azioni depositate presso altro Istituto, il biglietto di ammissione verrà rilasciato previa esibizione dell’apposita “Comunicazione” dell’Intermediario incaricato della tenuta dei conti. Tutti i Soci che intendano prendere parte all’Assemblea devono far vidimare necessariamente tale biglietto, entro e non oltre venerdì 2 dicembre 2022, presso la Sede Legale o le Filiali della Banca. Il biglietto di ammissione vidimato dovrà essere consegnato alla Banca il giorno dell’Assemblea, alla “Ricezione Soci”, operativa presso l’Hotel Poseidon dalle ore 9.00.



Ogni Socio ha diritto ad 1 (uno) voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società o di sua controllata. Le deleghe, compilate con l’osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di dieci Soci.

La delega potrà essere conferita mediante la seguente modalità.

Il Socio delegante dovrà indicare, sull’apposita delega predisposta sul modulo/biglietto di ammissione ricevuto, il nome del delegato con i dati anagrafici dello stesso ed apporre la propria firma. Il modulo dovrà essere corredato da copia del documento di identità del delegante, in corso di validità.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Tale limitazione non si applica ai casi di rappresentanza legale.

Maggioranze

Ai sensi dello Statuto Sociale, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. Per le deliberazioni concernenti la fusione della società, in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quinto dei soci.

Documenti per l’Assemblea

Il Progetto di Fusione redatto ai sensi dell’art. 2501-ter cc, la Relazione degli Amministratori ai sensi dell’art. 2501-quinquies cc, la Situazione Patrimoniale di Fusione e la Relazione dell’Esperto Comune sul rapporto di cambio ai sensi dell’art. 2501-sexies, nonché tutti i documenti di cui all’art.2501-septies, sono stati pubblicati, nei termini di legge e regolamentari, sul sito della Banca www.bcp.it nella sezione LA BANCA>INVESTOR RELATIONS>ASSEMBLEA DEI SOCI e depositati presso la sede legale della Banca a disposizione dei Soci.

Della messa a disposizione di tale documentazione è data specifica comunicazione mediante diffusione di apposito comunicato pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” gestito da “Computershare” (www.1info.it) e sul sito della Banca www.bcp.it.

Torre del Greco, 2 novembre 2022

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Mauro Ascione