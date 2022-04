L’Assemblea Ordinaria della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. (la “Banca”) è indetta in prima convocazione il giorno 29 aprile 2022 alle h. 10.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2022 alle h. 10.30 presso la sede legale della Banca in Torre del Greco, Corso V. Emanuele 92/100, Palazzo Vallelonga, con intervento dei Soci esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (il “TUF”) per trattare il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Determinazione del sovrapprezzo azioni e della misura degli interessi di conguaglio, ai sensi degli artt. 7 e 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Approvazione “Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale”;

4. Approvazione modifiche al “Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali, alle modalità di votazione, ai limiti al cumulo degli incarichi detenuti dagli amministratori”;

5. Politiche di remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

6. Nomina dell’intero Collegio Sindacale per gli esercizi 2022/2024; delibere inerenti e conseguenti;

7. Determinazione dei compensi da corrispondere ai Sindaci, ai sensi degli artt. 24 e 43 dello Statuto Sociale;

8. Nomina dell’intero Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2022/2024; delibere inerenti e conseguenti;

9. Informativa sulle modifiche statutarie in adeguamento a disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza di competenza del Consiglio di Amministrazione.

In ragione del protrarsi dell’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da Covid-19 ed in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei dipendenti e degli esponenti della Banca, in conformità con quanto consentito dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato, con Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, l’intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato (“Rappresentante Designato”) ex art. 135-undecies del TUF, al quale dovranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’Ordine del Giorno.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato quale Rappresentante Designato l’Avv. Paolo Bordi dello Studio Legale Gianni & Origoni in possesso della professionalità e dell’esperienza per rappresentare i Soci nell’Assemblea.

1. Diritto di intervento e di esercizio di voto in Assemblea

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad esercitare il voto coloro che:

a) risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione;

b) abbiano fatto pervenire, presso la sede della Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l’apposita “Comunicazione” che l’intermediario incaricato alla tenuta dei conti deve effettuare all’emittente, ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF e degli artt. 41 e seguenti del Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 13 agosto 2018.

All’obbligo di comunicazione di cui al punto b) non sono tenuti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in un conto presso la Banca.

Si precisa che l’intervento in Assemblea degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Sindaci, dei rappresentanti della società di revisione, del Rappresentante Designato e del Segretario della riunione, in considerazione della situazione eccezionale a livello nazionale, come previsto dal Decreto Legge 18/2020, è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Pertanto, la Banca adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire in teleconferenza, precisandosi, sin d’ora, che il Segretario della riunione Notaio Roberto Lanza sarà collegato in videoconferenza dalla sua residenza notarile in Napoli alla Via S. Caterina a Chiaia n. 19.

2. Esercizio del diritto di voto mediante delega al Rappresentante Designato (ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF)

I Soci – ai quali spetta il diritto di voto – sono tenuti a conferire delega con istruzioni di voto all’Avv. Paolo Bordi dello Studio Legale Gianni & Origoni quale Rappresentante Designato dalla Banca ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF.

La delega e le istruzioni di voto, sottoscritte dai Soci, devono pervenire al Rappresentante Designato entro due giorni antecedenti la data di prima convocazione dell’Assemblea (e cioè entro le ore 23:59 del 27 aprile 2022) con le seguenti modalità:

a) trasmissione in originale della delega e delle istruzioni di voto mediante lettera raccomandata o corriere al seguente indirizzo Avv. Paolo Bordi c/o Studio Legale Gianni & Origoni – Via delle Quattro Fontane n. 20 – 00184 Roma;

b) trasmissione della delega e delle istruzioni di voto a mezzo PEC con oggetto “Conferimento Delega Assemblea BCP 2022”, da casella di posta elettronica certificata del delegante all’indirizzo: assembleabancabcp@legalmail.it, inviando in allegato alternativamente: 1) delega e istruzioni di voto con firma autografa in formato pdf; ovvero 2) delega e istruzioni di voto sottoscritte con firma elettronica qualificata o digitale.

Si precisa che si considereranno come non ricevute e pertanto non verranno accettate deleghe che risultino illeggibili.

Si rammenta che al modulo inviato secondo una delle modalità alternative sopra indicate dovrà essere allegata, oltre a quanto eventualmente previsto nel modulo stesso:

a) copia del biglietto di ammissione emesso dalla Banca e/o certificazione emessa da altro intermediario presso cui sono depositate le azioni;

b) copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante; o

c) qualora il delegante sia una persona giuridica, ovvero sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante/ dell’esercente la responsabilità genitoriale/ del tutore pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

3. Esercizio del diritto di voto mediante delega o sub-delega (ai sensi dell’art. 135-novies del TUF)

I Soci potranno, altresì, conferire deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato ex art. 135-novies del TUF.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale, resta ferma la possibilità per ciascun Socio di delegare un altro Socio (il “Socio Delegato”) a conferire, per suo conto, la delega al Rappresentante Designato. In tal caso il Socio Delegato dovrà conservare l’originale della delega per almeno 1 anno.

In tal ultimo caso, considerate le modalità di svolgimento della presente Assemblea, in caso di conferimento di delega ordinaria al Socio Delegato e conseguente sub-delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-novies del T.U.F., la sottoscrizione del socio delegante dovrà essere autenticata, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, nei modi di legge ovvero alla presenza dei dipendenti della Banca all’uopo designati dal Consiglio di Amministrazione.

Per le autentiche delle deleghe ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, i Soci deleganti potranno recarsi presso la Direzione Generale ovvero presso gli Uffici di Area (le cui ubicazioni saranno specificate sul sito della Banca) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Il Socio Delegato sarà, quindi, tenuto a trasmettere al Rappresentante Designato la sub-delega unitamente a copia dei biglietti di ammissione di ciascun delegante e all’ulteriore documentazione indicata nei moduli di sub-delega.

La delega o la sub-delega e le istruzioni di voto devono pervenire al Rappresentante Designato entro due giorni antecedenti la data di prima convocazione dell’Assemblea (e cioè entro le ore 23:59 del 27 aprile 2022) con le seguenti modalità:

a) trasmissione in originale della delega o sub-delega e delle istruzioni di voto mediante lettera raccomandata o corriere al seguente indirizzo Avv. Paolo Bordi c/o Studio Legale Gianni & Origoni– Via delle Quattro Fontane n. 20 – 00184 Roma;

b) trasmissione della delega o sub-delega e delle istruzioni di voto a mezzo PEC con oggetto “Conferimento Delega Assemblea BCP 2022”, da casella di posta elettronica certificata del socio all’indirizzo assembleabancabcp@legalmail.it, inviando in allegato alternativamente: 1) delega o sub-delega e istruzioni di voto con firma autografa in formato pdf; ovvero 2) delega o sub-delega e istruzioni di voto sottoscritte con firma elettronica qualificata o digitale.

Si precisa che si considereranno come non ricevute e pertanto non verranno accettate deleghe o sub-deleghe che risultino illeggibili.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, è ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca o di sue controllate.

Le deleghe valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di dieci Soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non Socia, anche se munita di mandato generale. Tale limitazione non si applica ai casi di rappresentanza legale.

4. Revoca delega e istruzioni di voto

La delega e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato possono essere revocate entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione (e cioè entro le ore 23:59 del 27 aprile 2022), utilizzando i moduli di delega e sub-delega, con le stesse modalità di trasmissione previste per l’inoltro al Rappresentante Designato.

5. Nomina Collegio Sindacale

Per la nomina del Collegio Sindacale la lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste per la candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale devono essere depositate presso la sede sociale entro le h. 17.30 di giovedì 14 aprile 2022, unitamente alla documentazione prevista all’art. 3 del Regolamento candidature.

La documentazione inerente le nomine e le Linee guida sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale – saranno disponibili sul sito www.bcp.it Sezione LA BANCAINVESTOR RELATIONSASSEMBLEA DEI SOCI.

6. Nomina Collegio dei Probiviri

I componenti il Collegio dei Probiviri vengono nominati sulla base di candidature depositate presso la sede sociale della Banca entro le h. 17.30 di giovedì 14 aprile 2022. L’unico requisito richiesto per la candidatura è la qualità di Socio.

7. Documenti per l’Assemblea

I documenti concernenti i punti all’ordine del giorno, le proposte di deliberazione, i moduli per il conferimento della delega al Rappresentante Designato e della sub-delega nonché le istruzioni di voto, saranno resi disponibili ai Soci, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale nonché sul sito della Banca www.bcp.it nella sezione LA BANCAINVESTOR RELATIONSASSEMBLEA DEI SOCI al link https://www.bcp.it/site/home/la-banca/investor-relations/assemblea-dei-soci.html.

A termini di legge e di Statuto, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché il bilancio di esercizio, sono depositati presso la sede legale della Banca ed i Soci possono prenderne visione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea.

Della messa a disposizione di tale documentazione sarà data specifica comunicazione mediante diffusione di apposito comunicato pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” gestito da “Computershare” (www.1info.it) e sul sito della Banca www.bcp.it.

Torre del Greco, 17 marzo 2022

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Mauro Ascione