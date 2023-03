A Napoli e provincia l’euforia in vista della fine del campionato di calcio Serie A non si placa.

Ogni giorno spunta in Campania una manifestazione di gioia e inno alla squadra del Napoli, capolista in classifica con risultati da record.

L’ultima trovata, stavolta, arriva da Torre del Greco dove la fantasia dei tifosi azzurri si è palesata in via Cesare Battisti, a pochi passi dal centro cittadino: sulla facciata di un edificio in ristrutturazione sono state usate delle reti protettive per ponteggi colorate di bianco e azzurro con la scritta: “Napoli campione d’Italia 2022/23”.







Inoltre, sulle reti protettive non manca il logo del club e lo scudetto con il numero 3.

Intanto, solo qualche giorno fa nei negozi alimentari della "Piazzetta", sempre nella città del mare e del corallo, sono spuntate le buste della spesa in onore del Napoli fornite dai commercianti ai loro clienti