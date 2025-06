Dieci ragazzi con spettro autistico diventano artigiani e ambasciatori del corallo.

È l’obiettivo raggiunto dal progetto “Sulle ali dell’airone”, condotto dalla cooperativa sociale Leonardo e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dei percorsi di socializzazione dedicati agli adulti ad alto funzionamento e ai soggetti in età di transizione.

I ragazzi sono stati impegnati in uno specifico laboratorio dedicato all’oro rosso avviato, in partnership con l’Asl Napoli 3 Sud, Comune di Torre del Greco e alcune associazioni di volontariato, presso la sede della “Enzo Liverino 1894” di via Montedoro dalla cooperativa Leonardo.







I risultati dell’iniziativa sono stati illustrati nel corso di una manifestazione conclusiva svoltasi giovedì 26 giugno nella sede della storica azienda Liverino: insieme ai ragazzi e ai loro istruttori, hanno preso parte alla giornata l’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino, la consigliera comunale Olimpia Viscovo, il responsabile dell’azienda dove si sono svolte le attività Vincenzo Liverino, il presidente e il referente della cooperativa che ha seguito i ragazzi Annalisa Petrone e Cesare Principe.

“Il progetto – hanno spiegato i presenti – si innesta nel filone culturale che individua nell’accompagnamento in aziende artigianali e commerciali gli strumenti utili per ristabilire nelle persone fragili quegli equilibri individuali e sociali che, spesso, si rompono a causa di precarie condizioni di disagio e di svantaggio.

L’obiettivo generale di questo laboratorio abilitativo era di favorire una maggiore autonomia nelle attività della vita quotidiana, facilitare l’inclusione sociale e occupazionale creando percorsi innovativi e alternativi alla vuota quotidianità e sviluppare competenze, conoscenze ed esperienze di percorsi lavorativi che permettano l’inserimento del soggetto fragile nella produzione aziendale”.

I ragazzi hanno potuto visitare il museo dell’azienda Liverino e mostrare ai presenti i manufatti realizzati nel corso delle attività laboratoriali.

Con il sostegno del sindaco Luigi Mennella è stato inoltre inserito il programma “ambasciatore del corallo”, nome scelto per identificare un gruppo di persone desiderose di valorizzare, promuovere e far crescere la lavorazione dell’oro rosso legato a Torre del Greco.

Elemento essenziale e innovativo dell’esperienza del laboratorio del corallo è stato il riconoscimento ai ragazzi partecipanti di una prima tranche di un contributo in ticket di 600 euro.

“In questo modo – affermano i responsabili – la cooperativa Leonardo ha inteso ‘retribuire’ l’impegno formativo dei ragazzi, dando la concreta consapevolezza di un proprio reddito. Si tratta di una prima esperienza in regione Campania del riconoscimento delle pari opportunità nelle differenti abilità”.