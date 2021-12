Matteo Bertonati, Antonio Stanzione, Giovanni Battiloro e Gerardo Esposito: sono questi i nomi dei quattro giovanissimi torresi che hanno perduto tragicamente la vita durante il crollo del ponte Morandi a Genova. Una tragedia che, purtroppo, ha causato tante vittime e che mai darà pace alle loro famiglie che, giustamente, gridano giustizia ben sapendo che nulla e nessuno restituirà purtroppo quei corpi alla vita.

A non mollare la battaglia, tra i tanti, è Roberto Battiloro, padre di Giovanni: “Lo Stato non ha tutelato i suoi cittadini. Quella legata alla morte di mio figlio – dichiarò – sarà una battaglia per trovare i colpevoli della morte di Giovanni, dei suoi amici e di tutti i morti che non possono essere solo un numero. Mio figlio è stato ammazzato”. A seguire la famiglia Battiloro è l’avvocato penalista Antonio Cirillo, con studio a Torre del Greco.

E’ di ieri, inoltre, il riconoscimento che il difensore corallino ha ottenuto durante il premio “Internazionale Padre Pio da Pietralcina” proprio per l’arduo e costante lavoro in questo processo. “E’ stata una sfida accettare questo incarico – ha dichiarato Cirillo alla consegna del premio – assisto la famiglia Battiloro, siamo rimasti in questo processo per capire. Ci auguriamo che tragedie come queste non accadono mai più. Le vittime sono 43 ma sono tantissime perchè ci sono anche i familiari che ancora oggi piango i loro cari, giovani e persone trovatesi lì per puro caso. Confido nella magistratura, siamo rimasti in pochi come parti civili in questo processo, i tempi non sono e non saranno brevi ma arriveremo sicuramente ad una sentenza di condanna ed alla verità. Chi non ha commesso nulla verrà assolto, ma chi ha commesso qualcosa pagherà con condanne esemplari”.

Un riconoscimento, quello rilasciato al legale Cirillo durante il premio Internazionale Padre Pio da Pietralcina, per l’importante ruolo a beneficio ed al servizio della collettività.

