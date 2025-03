Nel corso dell’incontro pubblico avvenuto a Torre del Greco nei giorni scorsi con una delegazione delle famiglie aventi diritto, sono state liquidate le spettanze relative al quinto e sesto bimestre dei cosiddetti assegni di cura a favore degli 81 beneficiari.

L’importo complessivo è pari a 241.372,80 euro.

Si mette così fine alle preoccupazioni che avevano portato una parte degli aventi diritto e i loro familiari a manifestare a inizio settimana a palazzo Baronale, prima di essere ricevuti dal sindaco, accompagnato nell’occasione tra gli altri dall’assessore alle politiche sociali, Mariateresa Sorrentino, e dal dirigente Alessandro Borrelli.







“Dispiace che per vedere riconosciuti i loro diritti – afferma il primo cittadino Luigi Mennella – un gruppo di persone si sia visto costretto a fare sentire la propria voce.

Come ho ribadito anche a loro, ma soprattutto come ho avuto modo di sottolineare agli uffici competenti, da ora e in avanti vigileremo affinché tali ritardi non abbiano nuovamente a palesarsi, anche perché è intollerabile che nuclei familiari che devono già affrontare situazioni di forte disagio, siano poi costretti ad attendere oltre il dovuto per vedere assicurato quello che è un loro legittimo diritto”.

“Eravamo già al lavoro sull’argomento – aggiunge l’assessore Mariateresa Sorrentino – e lo dimostra il fatto che in pochi giorni la problematica non solo sia stata affrontata ma sia soprattutto stata risolta.

Siamo al lavoro su più aspetti e abbiamo recepito le esigenze di chi ci ha avvicinato, esigenze che vanno oltre il mero contributo economico legato agli assegni di cura.

Siamo sempre accanto alle famiglie i cui bisogni, è giusto che questo sia chiaro a tutti, sono e restano prioritari rispetto a qualsiasi altra esigenza”.