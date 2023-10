Nuovo look per via Litoranea di Torre del Greco, che si appresta ad essere interessata da lavori per il rifacimento del manto stradale.

Sono quelli in programma la settimana prossima e che sono destinati a durare da lunedì 16 a sabato 21 ottobre.

A realizzare l’intervento, nell’ambito delle più ampie opere relative al collettamento delle acque reflue della città di Torre del Greco all’impianto di Foce Sarno, sarà la Darf per conto della Gori.







L’arteria, già interessata in passato da interventi specifici, sarà così oggetto del ripristino funzionale, così come richiesto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella all’atto dei vari lavori che hanno riguardato l’area del lungomare cittadino.

Sulla scorta di questo, ed in stretto contatto con il vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici Michele Polese, il dirigente del settore autonomo di polizia municipale, Salvatore Visone, ha firmato nei giorni scorsi un’ordinanza che prevede per via Litoranea, dal civico numero 2 fino all’incrocio con via Torretta Fiorillo, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 21 di lunedì 16 ottobre fino alle ore 6 di sabato 21 ottobre (con orario h 24).

Al contempo, lo stesso tratto di strada sarà interessato dal divieto di circolazione veicolare nei giorni 16, 17, 18, 19 e 20 ottobre dalle ore 21 alle ore 6 del mattino seguente.

Nell’ordinanza viene anche ricordato il possibile percorso alternativo in occasione della chiusura al traffico di via Litoranea: altezza bretella (galleria) via Alcide De Gasperi, via re Ferdinando di Borbone e rotonda Umberto D’Amato.