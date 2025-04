Torre del Greco. L’Associazione Primaurora e volontari in azione per ripulire la spiaggia del ‘Cavaliere’. Scopri come unirti

“Nella settimana della Giornata Nazionale del Mare, proseguendo sulla linea di quelle che sono da tempo le nostre azioni di rivalorizzazione e difesa di questa immensa bellezza naturale, ridaremo splendore ad una delle spiagge più caratteristiche ma più dimenticate di Torre del Greco, “Il Cavaliere”. Proprio su questo angolo di costa sono infatti localizzati anche degli importanti reperti di origine romana, le Terme Ginnasio, purtroppo attualmente in uno stato di abbandono. Il 13 aprile ripuliremo e riqualificheremo la zona e chiunque vorrà unirsi a noi, privati cittadini ed associazioni, in questa importante azione potrà farlo contattandoci su wz al 3391480023.



I rifiuti saranno trasportati in sito specifico dove il Comune, in sinergia con la nostra azione, provvederà al prelievo e smaltimento. Vi aspettiamo numerosi".

E’ quanto hanno reso noto i volontari dell’associazione Primaurora, da sempre in difesa costante dell’ambiente e della natura.