Entra in vigore oggi il Super Green Pass e, nelle più grandi città italiane, sono scattati i primi controlli. Il primo multato è stato registrato stamattina a Roma, durante le attività di controllo sui mezzi pubblici, bus e metro.

Ad esser stato pizzicato proprio mentre scendeva dall’autobus è stato un uomo, di 50 anni, sorpreso sull’autobus senza la super certificazione verde in zona piazzale Flaminio. Nei suoi confronti una multa da 400 euro, sanzionata dagli uomini della polizia municipale in azione per verificare la regolarità dei casi.

Inutili sono stati i tentativi di giustificazione forniti dal trasgressore: “Volevo vaccinarmi – ha detto – nei prossimi giorni…”.

Anche a Napoli sono scattati i controlli, in particolare nelle stazioni ed all’ingresso di bus e funicolari dove agenti della polizia di Stato stanno effettuando controlli a campione.