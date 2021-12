Con l’entrata in vigore del super green pass, scattano i controlli anche a Torre del Greco, come in altre province della Campania.

Le verifiche, effettuate a campione, sono state eseguite nei pressi delle stazioni, del porto e alle fermate pubbliche. Nel mirino, naturalmente, sono finiti i pendolari che si servono del servizio pubblico per raggiungere luoghi di lavoro e sedi scolastiche.

Ad eseguire i controlli sono, oggi, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli.