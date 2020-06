Portici – Per tutti i Genitori che attendono di conoscere tempi e modalità dell’inizio dell’anno scolastico segnaliamo che la Ministra Azzolina, un’altra eminente scienziata , fino ad oggi 24 giugno, non ha ancora definito le modalità di distanziamento sanitario nelle aule scolastiche e neanche indicato le risorse finanziarie per i necessari interventi

strutturali limitandosi ad esercitarsi nello sport nazionale praticato dagli esponenti del Governo cioe’ quello di scaricare la responsabilità’ sui Sindaci(per gli istituti Comprensivi) e sui Presidenti di Province e Citta’ Metropolitane ( per gli Istituti Superiori) e sui Dirigenti Scolastici che non si capisce come e cosa dovrebbero e potrebbero fare in queste latenti istituzioni ministeriali.

Un’altra vergognosa prova di incapacita‘ ed inadeguatezza al ruolo.

Solo grazie ai comportamenti della maggioranza dei Cittadini ed alla responsabilità dei Sindaci e dei Governatori Regionali questo nostro Paese ha retto e sta reggendo.