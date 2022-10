Quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno sorpreso il marito che, con un un panno, stava tentando di togliere del sangue dalle pareti e sul pavimento.

I militari sono giunti in un appartamento di Forio di Ischia a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia.

La moglie, 21enne, era rannicchiata in un angolo della cucina. Aveva il volto completamente insanguinato.

I Carabinieri ha bloccato l’uomo, 40 anni, e lo hanno arrestano.

Poco prima aveva – dopo l’ennesima lite – aggredito la vittima prendendola a pugni. Un volto tumefatto e 10 giorni di prognosi per lesioni.

La donna ha raccontato di maltrattamenti, vessazioni e violenze subìte per anni e mai denunciate.