Portici – Carnevale viaggia sui treni di Pietrarsa.

Per un Carnevale originale in cui tradizione e storia si fondono con favole, cartoni e immaginazione per un party in maschera esclusivo l’appuntamento è sabato 22 e domenica 23 febbraio al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Nello straordinario complesso diretto da Oreste Orvitti, in cui si snodano i padiglioni con i treni storici della prima ferrovia italiana in un maestoso giardino con vista sul golfo, arriva «Il Treno di Carnevale» la manifestazione inedita firmata da «Animazione in corso srl» di Aurora Manuele con direzione artistica di Francesco Chiaiese e la poliedrica compagnia di artisti.

L’intero complesso si trasformerà in un prestigioso circuito variopinto in cui ogni padiglione sarà un salone delle feste, tra racconti, danze, sfilate in maschera e incontri a sorpresa con i propri miti.

La magia della Fata Smemorina incanterà tutti rievocando i Cavalieri della Favola Rotonda che appariranno ai visitatori e li condurranno in un viaggio fantastico e immersivo.

Per la prima volta saranno insieme i personaggi delle favole e le maschere tradizionali di Carnevale con i Supereroi e gli idoli dei cartoni animati.

Tra percorsi, escursioni in maschera e la tradizionale sfilata finale grandi e piccini saranno travolti da un’atmosfera di festa e creatività che difficilmente dimenticheranno.

«Il Museo Ferroviario di Pietrarsa è un luogo straordinario – dice Oreste Orvitti, direttore di Pietrarsa – capace di suscitare interesse e curiosità nei visitatori più giovani. Unendo il mondo delle favole e dei cartoni in un fantastico mix di avventure, storia e cultura, la Fondazione FS contribuisce ad una insolita e divertente modalità di apprendimento per i futuri viaggiatori dei nostri treni».

«Continua la consolidata collaborazione – ha detto la dottoressa Aurora Manuele – con il Museo e con il direttore Oreste Orvitti sempre disponibile ad accogliere queste iniziative per le famiglie nello straordinario complesso. Dopo i due strepitosi progetti di Natale, la sinergia prosegue con il Carnevale e con tanti altri progetti presenti e futuri ».

Sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020

PERCORSI ORE 10.00/11.00/12.00/15.00/16.00/17.00/18.00

PACCHETTO FAMILY € 25,00 (PER NUCLEO FAMILIARE DA 3 O 4 PERSONE)

Info e prenotazioni 081/8678369 – Whatsapp 327/2540679