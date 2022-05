Lo scorso 4 maggio sera i Carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in Via Gabella del Pesce, a seguito di alcune segnalazioni che allertavano le forze dell’ordine per un pericolo che solo per miracolo è stato evitato.

In un appartamento sito in quella via cittadina, i carabinieri hanno trovato un uomo, 35enne, barricato in casa, forse sotto effetto di stupefacenti ed in evidente stato di difficoltà e confusione.

Pochi frangenti prima, dalla finestra dell’abitazione posta al primo piano, il 35enne ha fatto vedere ai passanti una bombola di gpl, il tutto minacciando di farla esplodere e confabulando frasi poco coerenti.

La tensione è sfumata solo con l’arrivo dei carabinieri. I militari infatti sono riusciti a convincere il 35enne a lasciare l’appartamento di via Gabella del Pesce e ad affidarsi a personale medico.

L’uomo, comunque, è stato trasportato al nosocomio Maresca di Torre del Greco.