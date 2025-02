Città della Scienza partecipa attivamente alla Settimana Nazionale delle STEM, che si svolgerà dal 4 all’11 febbraio 2025. Questa iniziativa è dedicata alla promozione delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, con l’obiettivo di stimolare la curiosità e l’interesse delle giovani generazioni attraverso una educazione di tipo informale.







Durante la settimana STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), incluso il weekend 8-9 febbraio, Città della Scienza offrirà un ricco programma di attività rivolte a scuole e famiglie, che include: Attività Didattiche per scuole di diversi ordini e gradi, con focus su argomenti come Matematica, Astronomia, Scienze Naturali, Coding, Vulcanologia, Robotica e Intelligenza Artificiale; Visite Guidate al Museo del Corpo Umano “Corporea” e alle mostre temporanee. Visite sono pensate per studenti e famiglie e si svolgeranno in diverse fasce orarie; Dimostrazioni Astronomiche al Planetario per avvicinare i giovani all’astronomia tramite spettacoli scientifici in collaborazione con enti di ricerca internazionali; Laboratori Interattivi e Science Show per coinvolgere i partecipanti in esperienze pratiche nel campo delle scienze.

Così dichiara il Presidente di Città della Scienza Riccardo Villari: “Le discipline STEM sono al centro delle attività di Città della Scienza. Offrono strumenti fondamentali per comprendere il mondo che ci circonda e per affrontare le criticità attuali più rilevanti come la sostenibilità ambientale, lo sviluppo sociale e tecnologico. Tra le nostre mission principali c’è quella di formare le nuove generazioni incoraggiando un approccio pratico e intuitivo alla conoscenza scientifica”.

Per tutti i visitatori, ma in particolare per i più giovani e per gli studenti sono schedulate visite guidate al Museo del Corpo Umano Corporea con i suoi exhibit interattivi e le sue installazioni multimediali, alla Mostra temporanea “Antropocene: la terra a ferro e fuoco” per approfondire tutti i temi scientifici legati ai cambiamenti climatici, alla Mostra “Insetti & Co.” in cui sarà possibile approfondire alcuni concetti chiave nell’evoluzione degli artropodi e più in generale lasciarsi affascinare dalle Scienze Naturali.

Domenica 9 febbraio si terrà al Planetario lo spettacolo “IL SOLE TRA LE STELLE” svolto in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani (UAN).

La programmazione e le info sono su www.cittadellascienza.it