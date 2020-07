Napoli – Il Governo ha prorogato fino al 31 luglio le misure con un nuovo Dpcm. Confermate fino al 31 luglio anche in Campania, con l’ordinanza n. 62 firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che conferma tutte le disposizioni delle ordinanze regionali vigenti alla data del 14 luglio 2020.

Tuttavia, con l’aumento dei casi su scala nazionale potrebbe essere esteso l’obbligo al chiuso e ripristinato quello all’aperto. Lo ha spiegato in queste ore il Governatore Vincenzo De Luca.

Il monito riguarda soprattutto i giovani, i più colpiti dal contagio di ritorno. In queste ore l’autorità sanitaria chiede ai cittadini di rispettare le norme preventive per contenere il coronavirus, mentre all’Estero si stanno vivendo i giorni di maggiore intensità dell’epidemia.

Tra le principali misure: obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi; obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro; divieto di assembramenti; sanzioni penali per chi viola l’obbligo di quarantena; divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra UE e controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine.