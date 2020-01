Milano – Periodicamente Google seleziona personale per assunzioni in Italia. Generalmente, le offerte di lavoro Google sono rivolte a candidati a vari livelli di carriera. Si cercano figure junior, principalmente laureati, oppure figure senior che abbiano già maturato esperienze. Ci sono opportunità anche per i giovani senza esperienza che vengono inseriti in azienda attraverso appositi programmi di tirocinio. I candidati selezionati vengono inseriti, solitamente, nelle aree Amministrazione, Business Strategy, IT & Data Management, Marketing e Comunicazione, User Experience & Design, Vendite, Finanza e Legale, in ambito tecnico e in altri settori.

In questo periodo il Gruppo è alla ricerca di vari profili per assunzioni in Lombardia, presso la sede di Milano. C’è anche un’opportunità di lavoro nel Lazio a Roma. Ai candidati si richiedono competenze informatiche specifiche per il ruolo e la conoscenza della lingua inglese.

Ecco un breve elenco delle figure ricercate al momento, per le quali è possibile candidarsi:

Retail Partner Manager, Chrome OS – Milano;

Customer Success Regional Lead, Google Cloud, Southern Europe – Milano;

Program Manager, Professional Services, Google Cloud – Milano;

Field Sales Representative – Milano, Roma;

Industry Manager, Export, Retail and CPG – Milano;

Customer Success Manager, Google Cloud – Milano;

Partner Sales Manager, SMB, Google Cloud – Milano;

Sales Engineer, VM Migration, Google Cloud – Milano;

Customer Engineering Manager, Google Cloud – Milano;

Sales Engineer, Data Management, Google Cloud Platform – Milano;

Cloud Consultant, Professional Services, Google Cloud – Milano.

TIROCINI GOOGLE

Google periodicamente cerca giovani da inserire in un programma di stage internazionale (Business Internship), che si svolge presso vari Paesi, anche in Italia. I tirocinanti vengono inseriti in diverse aree aziendali, ad esempio GMS Sales and Operations, Large Customer Sales, Google Cloud eMarketing. I percorsi di formazione e lavoro hanno una durata variabile, da un minimo di 10 settimane ad un massimo di 6 mesi, a seconda della posizione. Oltre alla sede di Milano vengono attivati anche presso varie sedi estere.

Quali sono i requisiti richiesti? Gli stagisti devono essere studenti di un corso di Laurea o Master e mantenere tale status per l’intera durata del tirocinio. E’ gradito, ma non è indispensabile, il possesso di precedenti esperienze di stage in settori di interesse per quelli di inserimento.

Le candidature per i Business Internship vengono aperte periodicamente in modo stagionale (es. Winter Business Intern, Spring – Summer Business Intern). In pratica i programmi di tirocinio Google vengono attivati costantemente. Non preoccupatevi quindi se non fate in tempo a candidarvi al programma di intership in corso, perchè a distanza di breve tempo sarà attivato un nuovo ciclo di tirocinio. Il nostro consiglio è quello di monitorare la sezione dedicata alle posizioni aperte in Google (a fine pagina trovate il link) dove vengono pubblicate anche queste opportunità.

Il Gruppo investe molto nelle Risorse Umane, considerate un valore fondamentale per il successo dell’azienda. Cerca di garantire loro il miglior ambiente di lavoro possibile, perchè i risultati migliori si raggiungono con in un contesto aziendale sano. Per questo ha scelto di adottare uno stile interno informale, in cui ciascun collaboratore può sentirsi libero di esprimere le proprie idee e il proprio talento. Inoltre, offre l’opportunità di lavorare in una realtà internazionale, che garantisce anche possibilità di mobilità sia geografica, tra le varie sedi presenti nel mondo, che interna, grazie alla diversificazione di funzioni e ruoli impiegati in azienda.

Google considera la diversità un valore, per questo ha adottato una politica interna inclusiva e che sostiene le pari opportunità. Incentiva, inoltre, il personale a dare il meglio, riconoscendo le performance sia individuali che di gruppo. Grande attenzione è dedicata anche al benessere dei dipendenti. Gli uffici e le sedi Google sono arredati in maniera tale da risultare piacevoli e ispirare la creatività. Possono comprendere aree relax, bar, palestre, strumenti per lo svago, cucine, spuntini e snack, e altro ancora.

Google offre anche diversi vantaggi ai propri ‘Googlers’, che possono variare in base alle sedi di riferimento. Possono comprendere politiche di congedo parentale, piani pensionistici, servizi sanitari e per il benessere, e opportunità di volontariato. O ancora vacanze, flessibilità oraria, programmi di gestione risparmi, e opportunità di formazione e sviluppo.

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI

Google è sempre interessata ad inserire giovani talenti. Per questo offre a studenti e laureati appositi programmi di inserimento e stage, oltre a borse di studio. Si va da programmi estivi per gli studenti pre universitari a residenze per laureati che desiderano sviluppare la loro esperienza, a vari finanziamenti e premi.

SETTORI DI INSERIMENTO

Generalmente, le assunzioni in Google vengono effettuate prevalentemente nelle seguenti aree:

– Google Cloud;

– Engineering & Technology;

– Sales, Service & Support;

– Marketing & Communications;

– Design;

– Business Strategy;

– Finance;

– Legal;

– People;

– Facilities.

GOOGLE LAVORA CON NOI

Il Gruppo mette a disposizione dei candidati interessati a lavorare in Google un’apposita sezione web dedicata al recruiting. La stessa viene costantemente aggiornata con le ricerche in corso e permette di rispondere online a quelle di interesse. Per farlo occorre registrarsi sulla piattaforma e inserire il curriculum vitae nel data base aziendale. La registrazione è totalmente gratuita e, una volta effettuata, permette di disporre di un propria area utente. Quest’ultima può essere utilizzata anche per inviare altre candidature, in vista di prossime selezioni di personale.

RICERCA ANNUNCI

L’area carriere del portale web www.google.com permette, inoltre, di effettuare una ricerca tematica degli annunci. Sono disponibili appositi filtri, quali parole chiave, sede, funzione, settore e tipo di impiego di preferenza, e altri ancora. Una volta impostati i criteri di interesse, è possibile visualizzare le offerte selezionate in base alle opzioni scelte. Per consultare le opportunità di impiego disponibili in Italia occorre selezionare ‘Italy’ (‘Milan’ e / o ‘Rome’) nell’area ‘Locations’.