Mancano pochi giorni al Natale e la nostra amata città, oltre che presentarsi ai cittadini al buio e senza i benauguranti luccichii, rischia di essere privata anche dei tradizionali eventi natalizi a causa di un’amministrazione ritardararia su tutto, che per la sua manifesta incapacità amministrativa e la sua proverbiale mancanza di programmazione resta ancora una volta attaccata al palo dell’ indifferenza dei nostri amministratori che non fanno nulla per risollevare le sorti di una città in piena crisi economica e in uno stato di degrado sociale senza precedenti.

“Fa male vedere la nostra città ridotta così nel mentre altri comuni a noi vicini si danno da fare con eventi e iniziative natalizie per provare a dare un segnale di speranza ai cittadini e per far ripartire l’ economia locale, provata duramente da due anni di pandemia” dichiara Maria Gabriella Palomba coordinatrice Lega Salvini Premier.

Noi come Lega non molliamo e chiediamo ancora una volta alla carovana poltronara di prendere coscienza del proprio fallimento e di dimettersi subito in modo da poter finalmente dare un futuro, come merita, alla nostra amata città e liberarci definitivamente da questa marmaglia di politicanti sfaccendati e confusionari che non sanno neanche quello che fanno!

Coordinamento cittadino Lega Salvini Premier Torre del Greco