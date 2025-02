Ercolano si appresta ad inaugurare il primo asilo nido comunale del territorio che ospiterà 40 bambini da zero a 36 mesi.

Il taglio del nastro si svolgerà il 18 febbraio alle ore 10.30 in via Viola civico 20, alla presenza della deputata Maria Elena Boschi, della Segretaria Regionale CISL Campania, Melicia Comberiati, e del Garante dell’Infanzia per la Regione Campania, Giovanni Galano.

Questo risultato è stato raggiunto grazie a lavoro svolto dall’Ufficio di Piano del Comune di Ercolano.







Un investimento che, oltre via Viola, ha reso possibile l’apertura della sezione primavera all’Istituto Rodinò e si completerà con l’inaugurazione del micro nido presso il Museo Archeologico Virtuale.

“Ercolano punta sui giovani, sul lavoro e sulle famiglie investendo nella formazione e nella cultura – ha dichiarato il sindaco Ciro Buonajuto –. L’apertura del primo asilo nido comunale, della sezione primavera, qualche giorno fa, e poi del micro nido presso il Museo Archeologico Virtuale, rappresentano traguardi storici per la nostra città; un segnale concreto di attenzione alle famiglie e al futuro dei nostri bambini.

Garantire un’educazione di qualità sin dai primi anni di vita significa costruire le basi per una comunità più forte e coesa, in grado di riconoscere e applicare i valori della solidarietà e della legalità.

Per questi risultati ringrazio l’Ufficio di Piano, guidato dalla dottoressa Letizia Allocca, che ha dimostrato grande capacità nell’intercettare i fondi nazionali. S

ono felice di poter condividere questo momento storico con l’on. Maria Elena Boschi, che nella sua azione politica ha sempre dimostrato attenzione ai giovani e alle famiglie, con Melicia Comberiati, segretario generale della Cisl Campania, e con il Garante dell’Infanzia per la Regione Campania, Giovanni Galano.

L’apertura di un asilo nido, infatti, aiuterà tante donne ad inserirsi nel mondo del lavoro” ha concluso Buonajuto.