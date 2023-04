E’ di Torre del Greco, ha alle spalle una lunga e pregevole carriera tra i fornelli e torna al ‘Caruso’ di Ravello: si tratta dello chef Armando Aristarco.

Un ritorno per lo chef corallino che torna in Costiera Amalfitana, dove ha mosso i primi passi oltre dieci anni fa, da executive chef.

L’Hotel Caruso è un albergo di categoria cinque stelle lusso, arroccato nel punto più panoramico di Ravello, dove la vista è a dir poco mozzafiato.







E proprio prendendo spunto dall’incredibile ricchezza e bellezza di questo angolo di paradiso affacciato sul Mediterraneo, Armando Aristarco ha creato i suoi piatti, personali reinterpretazioni delle pietanze che più rappresentano la gastronomia campana.

Chef Armando Aristarco è cresciuto nelle cucine accanto al padre, suo chef e mentore. Per lavoro si è spostato a Milano, Roma, in Bahrain, a Singapore e, più di recente, anche a Dubai. Ovunque le sue creazioni culinarie hanno riscosso un gran successo.

Per Armando Aristarco il ritorna al Caruso, A Belmond Hotel, dove tutto è cominciato, per riprendere in mano i sapori e i prodotti delle sue origini, è una soddisfazione ed allo stesso tempo una sfida che il corallino d’origine accetta con orgoglio.

“Per me è come vivere un sogno, è davvero un onore tornare nella mia regione d’origine dopo dieci anni e per di più, al timone delle cucine di questo splendido hotel in cui ho mosso i primi passi e usando gli ingredienti che mi rappresentano sia sul piano personale che su quello professionale” ha commentato chef Aristarco.