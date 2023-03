Un’altra eccellenza del territorio di San Giorgio a Cremano ha ricevuto il bollino blu “Porte aperte ai bambini” attribuito dal Consiglio dei Bambini e delle Bambine, attraverso il Laboratorio.

“Si tratta – dichiara il sindaco Giorgio Zinno – della Gelateria Del Gallo, con sede in piazza Massimo Troisi a cui, insieme al presidente del Consiglio comunale Michele Carbone, abbiamo consegnato la certificazione di qualità, inserendola di fatto nelle attività di ristorazione “amiche dei bambini e delle famiglie”.

Al titolare Ciro Verde infatti e ai suoi collaboratori è stata riconosciuta la capacità di coniugare da oltre 60 anni, il mestiere dell’artigiano con un approccio scientifico alla materia.







Grazie all’impegno, alla passione e alla dedizione, riesce ogni giorno a garantire un prodotto di elevata qualità, creando gelati capaci di conquistare il gusto di migliaia di bambini e adulti.

Inoltre la Gelateria Del Gallo è presente in tantissime iniziative che l’amministrazione mette in campo per i bambini e gli adolescenti, offrendo gratuitamente i suoi prodotti di qualità e confermando costante partecipazione e senso di appartenenza al territorio.

Il bollino blu – precisa il primo cittadino – viene attribuito in base a vari parametri tra cui: accoglienza, gusto e naturalmente materie prime, garanzia di genuinità e salute.

Vi ricordo che il progetto è nato qualche anno fa con il Laboratorio Città dei bambini e delle bambine e finora sono stati già attribuiti bollini blu al maestro Pasticciere “Sabatino Sirica”, al ristorante “Antonino Esposito” di Sorrento, al “Il Marchese” di San Giorgio a Cremano e alla Pasticceria Celestina di Pollena Trocchia.

Il marchio “Porte Aperte ai Bambini” – conclude il primo cittadino sangiorgese – viene conferito alle attività che ne fanno richiesta direttamente all’ Ente (via mail a: info@cittabambini.it), anche oltre i confini della Città di San Giorgio a Cremano, solo in seguito alla verifica della presenza degli appositi requisiti definiti nel disciplinare approvato dalla Giunta comunale”.