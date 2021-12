Nato a Secondigliano nel ’79, Roberto Saviano è il nome che in queste settimane rimbomba nuovamente sui social network poiché è in onda la quinta ed ultima serie di “Gomorra” in onda ogni venerdì sera su Sky.

E’ stato infatti Saviano, come noto, a dare idea alla fortunatissima produzione che ogni settimana tiene incollati milioni di spettatori pronti a seguire le vicende e lo scontro finale di stagione tra Gennaro Savastano (Salvatore Esposito) e Ciro di Marzio (Marco D’Amore).

Ma lo scrittore Saviano, ormai spesso in giro per il mondo, sembrerebbe essere legato alla cittadina di Torre del Greco: Maria Di Donna, in arte Meg e nota perchè potrebbe essere la compagna del giornalista napoletano, ha radici proprio nella cittadina del mare e del corallo.

Meg, nata nel ’72, è figlia di due professori torresi, ed oggi è una nota cantante che vanta collaborazioni di alto spessore.

La relazione sentimentale tra Saviano e Maria, entrambi campani praticamente, sarebbe stata per diverso tempo tenuta segreta per ovvie motivazioni legate alla sicurezza dello scrittore. I due, stando ad uno scoop di Panorama, vivrebbero insieme dividendosi tra New York, nell’attico di lui, e a Roma, nell’appartamento di lei, sebbene entrambi residenti in una caserma nel pieno centro romano.