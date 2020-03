San Giorgio a Cremano – Coronavirus San Giorgio a Cremano, nuovo positivo in città.

Di seguito la comunicazione pubblicata dal primo cittadino, Giorgio Zinno, su Facebook:

“Cari concittadini purtroppo un altro caso ha colpito la nostra città. Sono in tutto 7 oggi i cittadini che sono positivi al covid19 e altri hanno effettuato il tampone e quindi si attendono gli esiti nelle prossime 24 -48 ore.

Perciò vi ricordò che si devono limitare al minimo gli spostamenti dato che è l’unico vero modo per fermare questa pandemia.

Proprio per questo abbiamo raccolto nelle due immagini qui sotto i commercianti disponibili a portare la spesa a casa dei concittadini.

Di molti forse già conoscete il servizio e di altri no. Se qualche commerciante vorrà segnalare la sua attività e non lo ha ancora fatto lo aggiungeremo nelle prossime comunicazioni.

Cerchiamo di non scendere e utilizziamo la buona volontà di questi commercianti per diminuire la circolazione quanto più possibile. Solo così fermeremo il dilagare del Covid-19.

La nota positiva di oggi è che la Chiesa Cristiana Evangelica Cinese nella persona del pastore jiang xiaobin e del fratello du zhiming hanno regalato al comune delle mascherine per i dipendenti comunali, polizia municipale e i tanti volontari che portano avanti i servizi verso le persone in difficoltà. Solo unendo le forze riusciremo a superare questo momento difficile”.