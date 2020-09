Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 10.089 per 149 nuovi casi su 5.515 tamponi (532.983​ dall’inizio della pandemia).

Calano i casi dopo tre giorni consecutivi di aumento, ma sono stati processati oltre duemila tamponi in meno rispetto al giorno precedente. La Campania supera la soglia psicologica dei 10mila positivi dall’inizio della epidemia. Tra questi 4.573 sono agli infetti al momento.

Nelle ultime 24 ore c’è un’altra vittima, la quarta in tre giorni, dopo una tregua durata solo un giorno. In queste ore si stanno completando le attività di potenziamento dei posti in terapia intensiva, mentre la domanda di assistenza ospedaliera cresce anche nelle aree interne, oltre che a Napoli e a Caserta.

Dopo i lavori effettuati nell’ultima ventina di giorni sono disponibili 120 posti di terapia intensiva in più a livello regionale. Il trend in crescita del nuovo contagio sul territorio nazionale viene imputato al rientro dall’estero di residenti recatisi fuori regione e nazione per le vacanze.

Ma ora la priorità sono le scuole. In attesa delle vaccinazioni anti influenzali, c’è il massimo sforzo sulla prevenzione attraverso protocolli di contenimento in modo da rendere l’avvio dell’anno scolastico sicuro.

A livello territoriale, il nuovo contagio colpisce certamente il napoletano e il casertano, ma tutte le province sono costantemente investite da nuovi casi e, in talune circostanze, di cluster e mini focolai. Di seguito l’informativa sulla situazione dell’epidemia in Campania e nelle cinque province.

Ancora una vittima nelle ultime 24 ore. Il totale sale a 456 dall’inizio dell’epidemia, dopo i 3 morti registrati giovedì. Ci sono anche 40 guariti in più, che portano il dato complessivo a 5.060.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 327 (+9) in terapia intensiva 19 (-1), mentre 4.227 (+100) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 4.573 (+158) contro i 10.089 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 6208, a Caserta 1.458,a Salerno 1.296, ad Avellino 726, a Benevento 328. Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.