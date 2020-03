Ercolano – Anche il Comune di Ercolano adotta l’ordinanza già messa in pratica da diversi comuni per cercare di smaltire le lunghe file fuori i negozi di alimentari. Da ora in poi, è possibile fare la spesa in base ad un calendario settimanale legato alla prima lettera del cognome. Di seguito la comunicazione del sindaco:

Questa è la versione definitiva del manifesto che uscirà domani sulle disposizioni straordinarie per l’accesso ai negozi (ci sono delle piccole modifiche rispetto a quella pubblicata nel pomeriggio).

Queste sono le cose che voglio chiarire:

1) Qualora il capofamiglia sia impossibilitato ad andare di persona, può essere sostituito da un altro componente del nucleo familiare, ma comunque non è consentito di utilizzare più di una lettera per nucleo. Vale la lettere di chi scende a comprare.

2) I commercianti NON dovranno verificare il cognome di ogni cliente, a questo ci penseranno le Forze dell’Ordine. I commercianti devono solo vigilare sul rispetto della fila ordinata all’esterno del negozio.

3) Mi rendo conto che questa misura comporta un grosso sacrificio ed un notevole cambiamento di abitudine per la maggior parte delle persone, ma ci troviamo in un momento straordinario ed occorrono misure straordinarie. Se le rispettate non fate un favore a me, ma lo fate a voi stessi e a chi vi sta intorno.

4) Questa misura non confligge e/o interferisce con l’atto d’indirizzo della Regione Campania che invita i Comuni a non introdurre limitazioni agli orari di apertura degli esercizi commerciali, in quanto l’ ordinanza del Comune di Ercolano non limita l’attività degli esercizi commerciali bensì quella degli avventori.

So che c’è gente che invita a non rispettare questo provvedimento per dimostrare che la misura è inefficace o i controlli non sono sufficienti. Che vi devo dire? Se non lo rispettate non fate un dispetto a me, ma a voi e ai vostri cari. In tutta Italia, e purtroppo da oggi anche a Ercolano, ci sono persone che muoiono per questo maledetto virus. Per evitare guai maggiori serve il sacrificio di tutti.

È stata una giornata estenuante e triste perchè per colpa di questo virus abbiamo perso una persona che nessuno restituirà più alla sua famiglia.

Magari ci sono sciacalli che pensano ai fatti loro o alla loro campagna elettorale permanente, io ho il dovere di fare tutto il possibile per provare ad evitare che questa emergenza provochi anche a Ercolano centinaia di morti.