In occasione delle Festività Natalizie 2021 e Capodanno 2022, sulle linee Vesuviane i servizi ferroviari subiranno le seguenti riduzioni:

GIORNI 24 e 31 DICEMBRE 2021

Ultime partenze da Napoli per

Sorrento 18:34

P. Marino (via Scafati) 18:59

Sarno 18:27

Baiano 18:26

Ultime partenze per Napoli da

Sorrento 18:24

P. Marino (via Scafati) 18:52

Sarno 18:10

Baiano 18:32

CAMPANIA EXPRESS

Nei giorni 24 e 31 dicembre, verranno effettuate le seguenti corse:

Partenze Da Napoli

– treno 10847 delle ore 08:47

– treno 11135 delle ore 11:35

– treno 11535 delle ore 15:35

Partenze da Sorrento

– treno 11024 delle ore 10:24

– treno 11312 delle ore 13:12

– treno 11712 delle ore 17:12

ULTERIORI TRENI STRAORDINARI

24 – 31 dicembre 2021:

Ord 8169 da Napoli per Baiano – partenza ore 16:50

Ord 8184 da Baiano per Napoli – partenza ore 18:32

IL SERVIZIO SERALE DELLE CORSE DEI BUS DI SUPPORTO NON SARA’ EFFETTUATO

GIORNO 25 DICEMBRE 2021 E 1 GENNAIO 2022

Prime partenze da Napoli per

Sorrento 08:00

P. Marino (via Scafati) 07:47

Sarno 07:40

Baiano 08:02

Prime partenze per Napoli da

Sorrento 08:00

P. Marino (via Scafati) 07:40

Sarno 07:22

Baiano 07:44

Ultime partenze da Napoli per

Sorrento 12:42

P. Marino (via Scafati) 12:35

Sarno 12:28

Baiano 12:50

Ultime partenze per Napoli da

Sorrento 12:48

P. Marino (via Scafati) 12:28

Sarno 12:34

Baiano 12:56

CAMPANIA EXPRESS

Nei giorni 25 dicembre e 1° gennaio, verranno effettuate le seguenti corse:

Partenze Da Napoli

– treno 10847 delle ore 08:47

Partenze da Sorrento

– treno 11024 delle ore 10:24

IL SERVIZIO MATTUTINO E SERALE DELLE CORSE DEI BUS DI SUPPORTO NON SARA’ EFFETTUATO

GIORNO 26 DICEMBRE 2021

Il servizio ferroviario inizia con le partenze dei seguenti treni e termina come previsto dal normale programma di esercizio festivo.

Prime partenze da Napoli per

Sorrento 08:00

P. Marino (via Scafati) 07:47

Sarno 07:40

Baiano 08:02

Prime partenze per Napoli da

Sorrento 08:00

P. Marino (via Scafati) 07:40

Sarno 07:22

Baiano 07:44

TRENO STRAORDINARIO

– 8169 da Napoli per Baiano – partenza ore 16:50

CAMPANIA EXPRESS

Il giorno 26 dicembre saranno effettuate tutte le corse come da programma di esercizio.

IL SERVIZIO MATTUTINO DELLE CORSE DEI BUS DI SUPPORTO NON SARA’ EFFETTUATO