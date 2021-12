Il 13, 14 e 15 dicembre, diretto da Sergio Rubini, arriva al cinema “I fratelli De Filippo”, film che racconta la storia di Peppino, Titina ed Eduardo, tre fratelli che vivono a Napoli insieme alla made Luisa.

La storia portata sul grande schermo è ambientata durante i primi anni del XX secolo, la narrazione parte dal padre, Eduardo Scarpetta, che è spesso assente, perché in quel periodo è un noto attore e drammaturgo, forse il più celebre di quel periodo.

Nonostante non siano figli legittimi – tanto che prendono il cognome De Filippo dalla madre – l’uomo riconosce i tre giovani e li introduce nel mondo del teatro sin dall’infanzia. Tuttavia questo forte legame instaurato tra padre e figli non è abbastanza forte per la società del tempo e alla morte di Scarpetta non ricevono nulla della sua eredità, spartita tra la prole legittima.

Ai tre giovani De Filippo, però, il padre ha lasciato qualcosa di ancora più importante, un’eredita speciale: il talento. Grazie a questa grandissima dote, i tre fratelli superano lo shock familiare unendo le loro forze e iniziando a seguire le orme paterne, trasformando la loro vita in arte.

Un vero e proprio film, quello già presentato alla festa del Cinema di Roma, da non perdere per gli amanti dei tre celebri artisti.