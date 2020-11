Castellammare di Stabia – Il sindaco Cimmino ci aggiorna: “tra i contagiati ci sono ancora giovanissimi”

“L’Asl e la Regione Campania ci hanno comunicato che nelle ultime 24 ore altri 55 cittadini sono risultati positivi al coronavirus. Oggi registriamo quindi una leggera flessione rispetto ai contagi giornalieri dei giorni scorsi, insieme al fatto che 30 dei nuovi casi positivi sono asintomatici. Purtroppo, però, tra i contagiati ci sono ancora giovanissimi: un bambino di 4 anni e quattro ragazzi tra gli 11 e i 13 anni.

Castellammare tira un sospiro di sollievo, inoltre, per 15 persone che hanno sconfitto il Covid-19 e che finalmente sono state dichiarate guarite. Ne mancano ancora moltissime all’appello e sono certo che tutte ce la faranno tra non molto.

Altro dato negativo è rappresentato dallo scontro politico tra Governo nazionale e Regione, che ha consegnato la Campania alla cosiddetta “Zona Gialla” quando ormai pareva scontato l’ingresso in area Arancione con misure più restrittive che ci avrebbero consentito di abbassare la curva dei contagi e di allentare la pressione sul nostro ospedale “San Leonardo”.

Non possiamo ovviamente permettere che siano sempre i cittadini e i territori a fare le spese di diatribe politiche di chi dovrebbe in questo momento pensare unicamente alla salute degli italiani e dei campani. Le mezze misure stanno solo portando al collasso un sistema socio-economico già fortemente provato dal primo lockdown.

Le ultime 48 ore ci hanno portato a riflessioni e alla preparazione di atti per la tutela della salute di tutti i cittadini, anche di coloro che continuano ad assembrarsi e a non portare la mascherina mettendo a rischio tutti gli stabiesi già duramente provati. Le istituzioni, i medici e gli operatori salveranno anche voi, ma allo stesso modo le forze dell’ordine vi puniranno severamente.

A breve aggiornerò i cittadini su tutte le iniziative intraprese. A presto”.