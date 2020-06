Napoli – La Gori mette in campo agevolazioni per i nuclei familiari maggiormente colpiti dall’emergenza. Tra queste: il bonus idrico integrativo (pari ad un milione e 400mila euro di stanziamento),la sospensione degli interessi moratori, il rinvio dei distacchi, la rateizzazione di pagamento.

In particolare:

Il Bonus idrico Integrativo destinato alle utenze deboli prevede:

– l’ esenzione dal pagamento dei consumi relativi al periodo 1°marzo – 31 maggio 2020;

– l’estensione della fascia agevolata per i consumi eccedenti, relativi al periodo 1°marzo – 31 maggio 2020.

Inoltre è previsto il rinvio di tutte le azioni di limitazione, sospensione e disattivazione per morosità:

– al mese di settembre, per le bollette insolute relative esclusivamente al periodo di emergenza (1°marzo – 31 maggio 2020);

– al mese di luglio, per le bollette insolute precedenti al periodo di emergenza (1°marzo – 31 maggio 2020).

Infine gli interessi moratori relativi al periodo 1 marzo 31 maggio non saranno applicati.

Inoltre, conformemente ai provvedimenti emanati dal Governo e dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per le bollette emesse, oppure in scadenza tra il 10/03/2020 ed il 31/05/2020, GORI garantisce ai clienti che ne fanno richiesta la possibilità di rateizzare il pagamento.

Le informazioni su chi può accedere al bonus e le varie richieste potranno essere inoltrate contattando il Numero Verde 800900161 (gratuito da rete fissa) e 0810206622 (da rete mobile) dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 09:00 alle 13:00.

È possibile, inoltre, inviare apposita e-mail all’indirizzo sportellotelefonico@goriacqua.com riportando sempre il codice utenza (presente su qualsiasi bolletta) ed i riferimenti telefonici.

Le informazioni sono comunque tutte sul sito www.goriacqua.com