Genova – L’Istituto Superiore Fondazione Accademia della Marina Mercantile di Genova cerca diplomati interessati a seguire corsi di formazione per diverse figure professionali.

I percorsi formativi sono gratuiti. I partecipanti avranno l’opportunità di svolgere uno stage a bordo delle navi MSC e di essere successivamente assunti.

Ecco come partecipare e i termini di scadenza per la presentazione della domanda.

La Fondazione Accademia della Marina Mercantile di Genova, ente che si occupa della formazione del personale marittimo di bordo e di terra, ha aperto le iscrizioni per il corso di Front Office a bordo di navi da crociera.

Il corso, finalizzato all’assunzione e promosso da ITS Fondazione Accademia Marina Mercantile, sono il frutto dell’accordo stipulato tra MSC Malta Seafarers Co. Ltd e le Organizzazioni Sindacali Fit Cisi e ITF.

Il percorso formativo di ITS Fondazione Accademia della Marina Mercantile di Genova è gratuito e darà al 60% dei partecipanti la possibilità di essere assunti direttamente.

Il percorso di formazione per Front Office è strutturato in diversi moduli, come indicati di seguito:

MODULO 1 – Orientamento e familiarizzazione con l’ambiente marittimo aziendale;

MODULO 2 – Lingua inglese e seconda lingua;

MODULO 3 – Basic Safety Training, Security Awareness, Istruzione e addestramento per il personale di servizio su navi passeggeri, il sistema di sicurezza in azienda;

MODULO 4 – Soft Skills;

MODULO 5 – Modulo Specialistico;

MODULO 6 – testimonianze aziendali;

MODULO 7 – Stage/Affiancamento on the Job.

REQUISITI

Possono partecipare al corso i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

– essere in uno stato di disoccupazione o non occupazione;

– essere cittadini comunitari o extracomunitari;

– diploma quinquennale di Scuola Secondaria Superiore;

– essere residenti/domiciliati in Liguria;

– buona conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua a scelta tra tedesco, spagnolo e francese.

SELEZIONE

Il percorso di formazione prevede un numero chiuso di iscritti, che corrisponde a 20 allievi.

La selezione è subordinata al superamento di prove attitudinali – scritte e orali – e all’esito positivo delle visite mediche, svolte per verificare l’idoneità alle mansioni.

SEDE E DURATA

Il corso organizzato da ITS Fondazione Accademia della Marina Mercantile si terrà, nel periodo di formazione a terra, presso le seguenti sedi:

– Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, sita presso Villa Spinola Grimaldi, Via Aurelia n.272 a Lavagna (Genova);

– Ente Radar – Via Oderico 10, Genova;

– Centro Autorizzato APT Antincendio Srl, Sant’Alessio con Vialone (Pavia).

Il corso ha una durata complessiva di 380 ore di cui 356 di formazione in aula e 24 ore di stage/affiancamento on the job.

RIMBORSO SPESE

È riconosciuto agli allievi frequentanti i corsi di ITS Fondazione Accademia Marina Mercantile un rimborso spese dell’importo pari a 1 euro per ogni ora di frequenza in aula, a titolo indennità sostitutiva del servizio mensa se non fornito direttamente.

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno compilare il seguente MODELLO e presentarlo presso la sede di Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile – Via Oderico 10 – 16145 – Genova, entro le ore 12.00 del 20 Gennaio 2020.

Sarà possibile presentare la domanda anche via mail al seguente indirizzo:

frontoffice@accademiamarinamercantile.it

Alla domanda bisognerà apporre la marca da bollo da 16 euro e allegare la seguente documentazione:

– copia fotostatica di un documento di d’identità;

– curriculum vitae in formato europeo corredato di fototessera;

– copia del titolo di studio.

Tutte le ulteriori indicazioni in merito alle modalità di compilazione e invio della domanda di ammissione alla selezione per il corso di Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile sono specificate nel bando