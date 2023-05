Il 28 e 29 maggio i cittadini di Torre del Greco torneranno alle urne per decretare chi sarà il nuovo sindaco della città e, di conseguenza, chi saranno i membri del nuovo consiglio comunale in qualità di consiglieri.

Solo due tra i cinque aspiranti alla guida di Palazzo Baronale si sfideranno al ballottaggio del prossimo weekend: c’è Ciro Borriello, il chirurgo plastico già ex sindaco a Torre del Greco dal 2007 al 2012 e dal 2014 al 2017, e c’è Luigi Mennella, l’avvocato penalista del Foro di Torre Annunziata e vice presidente di Gori Acque, già in consiglio comunale anni orsono.

L’ultima esperienza di Ciro Borriello alla guida della città di Torre del Greco si conclusa anzitempo a causa dell’arresto per presunte tangenti legate al servizio di raccolta dei rifiuti.







Per questa vicenda, Borriello è tuttora a processo: anche per questo, Fratelli d’Italia nelle settimane decisive per le coalizioni gli ha negato l’appoggio (anche se i vertici locali hanno deciso comunque di candidarsi in liste che sostengono Borriello).

E così, l’ex sindaco che oggi aspira a tornare a Palazzo Baronale è tornato tra la gente per la sua campagna elettorale contro Mennella.

Nell’ambito dell’inchiesta per presunte tangenti nel servizio Nettezza urbana, la magistratura sta ancora oggi facendo luce e chiarezza ma questo aspetto risulterà determinante: se Borriello vincesse le elezioni a fine maggio al ballottaggio e, poi, venisse condannato dopo il voto alle urne, il Comune di Torre del Greco verrebbe commissariato.

Un bel peso ed una grande responsabilità che porta oggi sulle sue spalle il candidato sindaco Ciro Borriello che, comunque, si è fin da subito e da sempre dichiarato estraneo ai fatti che lo coinvolgono innanzi al Tribunale.