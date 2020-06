Ricevi anche tu gratuitamente la consulenza grafologica di Gianluca Delle Donne. Comprenderai aspetti della tua persona che probabilmente hai sempre ignorato.

Donna 34 anni – “Gentilissima scrittrice, lei possiede creatività, intuizione e fantasia, dalla personalità camaleontica, che l’aiuta a destreggiarsi in ogni situazione, ha facilità di adattamento. È ricettiva. Vi è una non ottimale gestione dell’energia, una certa instabilità, con i contatti sociali ha un’alternanza di espansione e retrazione. Spesso ha oscillazioni di atteggiamenti di sfiducia e di sicurezza. Ha bisogno di libertà di movimento. Esige chiarezza.

Mostra impazienza, spirito mordace, possiede un’intelligenza penetrante e vivace, molto combattiva. Orgogliosa, ambiziosa, delle volte suscettibile. Ha necessità di agire, di lottare. Si protegge e non di rado indietreggia di fronte ad un ostacolo.

La lettera “t” è composta da una linea verticale, asta, “tagliata” da una linea in genere orizzontale, appunto il “taglio della t”.

Questo può avere una particolare collocazione, in alto, in basso, arretrato, avanzato, ecc. Può avere inoltre forma e pressione diverse, oppure può essere omesso. Il collocamento dei “tagli delle t”, in particolare è rivelatore delle aspirazioni e dei rapporti sociali, lei in generale non li forma in ugual modo, anzi, usa diverse modalità per eseguirli, questo conferma la sua fluttuazione nel modo di porsi sia con se stessa e sia con chi le è di fronte. In lei vi è una indipendenza di spirito di tipo contestatario. Quando è nei suoi momenti “no” mette tutta se stessa per recuperare e superarli. Conosce il suo valore, ma spesso sta sulla difensiva per non scoprire personali incertezze. Ha assoluto bisogno di applicare la sua energia, di mettersi alla prova, di misurarsi con gli ostacoli. Non accetta di dipendere da qualcuno”.

Gianluca Delle Donne

Consulente Grafologo iscritto all’AGI

