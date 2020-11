Roma – 50 storie, 50 protagonisti, diversi fra di loro, uniti da un’ unica voce, quella della malinconia, della sofferenza ma anche della speranza. Questa è l’opera prima di Marco Montanaro, pubblicata da “Giunti al punto”, in due versioni: quella elettronica venduta a 2,99 euro, mentre nel formato classico cartaceo, costa 12,50 euro.

“La mia raccolta – spiega l’autore Marco Montanaro – ha un tema ben preciso, la voglia di dare voce agli ultimi, a coloro che non riescono a gridare e urlare il proprio disagio, sono tematiche sociali e vere che rappresentano uno spaccato della nostra società”.

“Questo lavoro – continua l’autore – , scritto negli anni, è stato pensato e concluso con la voglia di far emergere le nostre fragilità e debolezze provando a trasformarle in punti di forza. C’è tanto di me nel libro. Molti temi affrontati come la speranza di una donna di attraversare un oceano per cambiare vita, la voglia di un bambino autistico di dire ciò che è, il sussulto di un militare pronto per la guerra”.

“E tanto altro ancora che scoprirete man mano, leggendo. C’è tanta amarezza, malinconia, ma anche tanta speranza in queste pagine. La mia raccolta si intitola ‘Una voce'”, conclude Montanaro.

Dare voce agli ” ultimi” e di conseguenza ascoltarli, dovrebbe essere il nostro motore, per immedesimarci e per dargli il giusto spazio all’interno della nostra società. La copertina racchiude tutto ciò, una voce, un volto che racchiude 50 storie, urlate, nascoste e delicate.

Qui i 2 link per acquistarlo:

https://www.giuntialpunto.it/product/b08nzvb598/libri-una-voce-montanaro-marco?fbclid=IwAR00PGI0jyHYjFnQ9uGXb7z4WNPzNU1RN9Oj1ZAfzD7w_FUCNaMpDgUhpWQ