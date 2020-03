Torre del Greco – Una emergenza come quella che sta vivendo la nostra comunità nazionale in questo momento, forse, è paragonabile solo a quella vissuta dai nostri nonni durante la seconda guerra mondiale.

In questi momenti, è necessario stringersi (virtualmente) tutti insieme per darci forza. Tutti, per darci forza, abbiamo bisogno di simboli a cui aggrapparci. Per questo motivo, in molte città italiane, ma non solo, ai balconi sventolano le bandiere con il tricolore. Per questo motivo, in molte città italiane, ma non solo, gli edifici e i monumenti simbolo sono illuminati dal tricolore. Questo è il senso di questa simbologia, questo è il senso di comunità nazionale che può aiutare tanti italiani a farsi forza e a trovare risorse per andare avanti. “Mai come adesso l’Italia ha bisogno di essere unita”, ha commentato il premier Conte.

Proprio per questo motivo, noi de La Torre, facciamo appello al sindaco di Torre del Greco, di illuminare il simbolo politico e storico della città, Palazzo Baronale, con il tricolore.

Alfonso Ancona