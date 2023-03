Tra le tante produzioni televisive, film e serie Tv, che stanno avendo la città di Napoli come scenario per le riprese cinematografiche “Mare fuori” è di certo quella del momento.

Non solo per il numero di spettatori che da casa seguono la serie Tv made in Napoli ma anche e soprattutto per gli effetti – positivi – che sta portando al territorio partenopeo.

Ad esserne certa è eDreams: il portale turistico, infatti, ha rilevato nell’ultimo breve periodo una crescita esponenziale delle ricerche su Napoli.







Una tendenza rilevata da eDreams, agenzia di viaggi online, in base al numero di click ottenuti – dalla fiction Rai in poi – in direzione capoluogo campano.

Un segno chiaro, questo, che tantissimi spettatori vogliono arrivare a Napoli per scoprire, oltre che le sue bellezze naturali ed artistiche, anche i luoghi che hanno fatto da scenario ad una delle fiction italiane che sta incassando più successo negli ultimi anni.

eDreams rileva, tra le sue accurate statistiche, che le ricerche per i voli dall’Italia a Napoli sono aumentate nell’ultimo periodo di circa il 21%.

Oltre a raccogliere informazioni su costi e voli, gli utenti eDreams hanno fatto registrare anche un incremento delle prenotazioni effettuate tra fine febbraio ed inizio marzo.

I viaggiatori, stando infine ai dati emersi, sarebbero provenienti dalle grandi città del Nord Italia: il numero delle conferme delle prenotazioni sarebbero state maggiormente ottenute da turisti provenienti da Torino, Venezia e Milano.

Il fascino della fiction però non ha lasciato indifferenti anche i cittadini del Sud: i viaggi in direzione Napoli sono provenienti anche da Bari e Palermo e Catania.