Non solo Edenlandia, in Campania sta per nascere un altro grande parco divertimenti.

Durante un’intervista rilasciata a Rainews a Gianluca Vorzillo, patron del parco divertimenti Edenlandia di Fuorigrotta e di tutta la zona che comprende anche il Cinodromo di Fuorigrotta, ha svelato la sua ambizione: un parco nuovo, con montagne russe, torri a salita go cart e tanto altro ancora per un divertimento tutto da non perdere.

Il progetto dovrebbe essere ultimato entro pochi anni, al momento si ipotizza tre anni.

Ai napoletani non resta quindi che aspettare: presto avranno un nuovo spazio dove il divertimento farà da padrone.