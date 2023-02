Un fumetto dedicato “a tutti quelli che non hanno mai smesso di credere nelle loro capacità per realizzare i propri sogni”. Un’avventura che richiama l’Amerigo Vespucci, il veliero più bello del mondo che l’altro giorno ha compiuto ben 92 anni ed è nato a Castellammare di Stabia.

“Come dei nella tempesta” : questo il titolo del fumetto realizzato dalla Marina Militare.

‘Come dei nella tempesta’, infatti, era il motto del corso Kon-Tiki che gli allievi ufficiali del primo anno dell’Accademia Navale di Livorno scelsero al termine della campagna addestrativa svolta proprio a bordo di nave Vespucci nel 1965.

Il racconto richiama il veliero Vespucci e il suo intero equipaggio quando si videro costretti ad affrontare una navigazione in acque ristrette, in condizioni di scarsa visibilità per fitta nebbia e una delle peggiori burrasche che l’unità abbia mai affrontato. Da qui, l’equipaggio “abbandonato” nella nebbia, proprio come fossero “Dei nella tempesta”.

Insomma, una vera e propria destinata e dedicata ai marinai di ieri, di oggi e di domani, in particolare a tutti i ragazzi e le ragazze che sapranno scoprire il proprio futuro nel mare e nelle sue infinite possibilità.

Il fumetto, edito dalla Marina Militare, è stato inoltre presentato sul palcoscenico internazionale dell’ultima edizione del ‘Lucca Comics & Games’.

Con le sue stupende tavole a colori, è una storia destinata a far sognare, ma con i piedi ben saldi a terra.