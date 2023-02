Il Partito Democratico di Torre del Greco ha annunciato che domenica 26 febbraio si terranno le primarie.

L’annuncio è stato dato che sui canali social del partito: “Sede Partito Democratico – Torre del Greco (via circumvallazione n. 44). Per votare bisogna presentarsi al seggio muniti di un documento d’identità. Possono votare tutti gli elettori ed elettrici del Partito Democratico, anche non iscritti, purché dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del PD e si registrino nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori del PD.

Possono votare presso anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Queste categorie devono pre-registrarsi sulla piattaforma inserendo la documentazione richiesta.

A chi non è iscritto al Pd, verrà chiesto un contributo di 2€. Le operazioni di voto inizieranno alle 10 e si protrarranno fino alle 20”.